Notre Librairie en ligne propose des ouvrages d'occasion en très bon état, et nous mettons régulièrement en avant des périodes ou personnages historiques. Comme Napoléon par exemple : Les campagnes militaires de Napoléon sont réputées pour leur audace, leur brio et leur ampleur. De ses victoires en Italie à sa campagne de Russie, épique et finalement désastreuse, il a cherché à étendre l'empire français et à répandre les idéaux révolutionnaires. Malgré sa défaite à Waterloo en 1815, les prouesses militaires de Napoléon restent un sujet d'admiration et d'étude, laissant une trace indélébile dans l'histoire militaire. voir : https://www.editions-saphira.com/categorie-produit/meilleurs-livres-histoire/livres-sur-napoleon/ Exemple : L’énigme Napoléon résolue, René Maury; Napoléon Bonaparte – La nation incarnée, Natalie Petiteau; Histoire du Consulat et de l’Empire, de Jacques-Olivier Boudon